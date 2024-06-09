1500 مؤسسة غذائية جديدة في دبي منذ بداية 2024

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشف سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، عن أن عدد المنشآت الغذائية الجديدة التي تم افتتاحها من بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي بلغ 1500 منشأة غذائية وتم إدراجها في نظام التفتيش الذكي، ليرتفع العدد الإجمالي للمنشآت الغذائية في إمارة دبي إلى 26 ألف مؤسسة.

جاء ذلك في تصريحات لـ«البيان» على هامش فعاليات الدورة الثانية من «منتدى دبي لسلامة الأغذية» الذي نظمته بلدية دبي تحت شعار «سلامة الغذاء: التأهب لغير المتوقع»، تزامناً مع احتفالات اليوم العالمي لسلامة الأغذية 2024، وذلك بحضور منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة، ومشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية.

جهود

وقال سلطان الطاهر، إن بلدية دبي تواصل جهودها الرامية لضمان الجاهزية للمستقبل، وترسيخ مقومات النظم الغذائية المستدامة، من خلال تطبيق منظومة رقابية متكاملة على طول مراحل سلاسل التوريد بداية من بلد المنشأ إلى طاولة المستهلك ووفق أفضل المعايير العالمية، بهدف تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل بالحماية الاستباقية للمجتمع من المخاطر الغذائية، وتعزيز ريادة دبي كمركز عالمي في مجال سلامة الغذاء، وبما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق سعادة ورفاهية أفراد المجتمع.

وأضاف: بلدية دبي تقوم بتقييم كافة المنشآت الغذائية المرخصة في إمارة دبي للتحقق من التزامها بمتطلبات السلامة الغذائية عبر استخدام نظام التفتيش الذكي، حيث يتم تخطيط الزيارات التفتيشية بشكل آلي في النظام بناءً على أسس تقييم المخاطر.

كما تواصل البلدية جهودها الرقابية المكثفة على جميع الأغذية المستوردة عبر منافذ إمارة دبي البرية والجوية والبحرية وعلى مدار الساعة، لضمان سلامة الأغذية المستوردة والتأكد من استيفائها لاشتراطات السلامة الغذائية خلال مراحل تداولها.

وتقوم إدارة سلامة الغذاء بالعمل على تعزيز الثقة بسلامة الغذاء من خلال تصميمها لمنظومة رقابية متكاملة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، عبر العديد من العمليات والأنظمة التي تهدف إلى توحيد الإجراءات الرقابية لتشمل الرقابة على الأغذية المستوردة، وعلى الأنشطة والمواد الغذائية، إضافة إلى تقصي ورصد الأمراض المنقولة عبر الغذاء، والتوعية بشأن السلامة الغذائية.

وأوضح مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، أن إجمالي الأغذية خلال العام الماضي بلغ أكثر من 400 ألف شحنة تم استيرادها من أكثر من 172 دولة من مختلف أنحاء العالم، لافتاً إلى أن من أولويات بلدية دبي دعم القطاع الغذائي وتوفير التسهيلات اللازمة لنموه والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي لضمان توفير سلاسل إمداد غذائية آمنة ومرنة ومستدامة لنا وللأجيال القادمة.

وذكر أن بلدية دبي تحرص على الاهتمام الكبير بقطاع الغذاء باعتباره قطاعاً حيوياً، وتعمل على ضمان مقومات أمنه، كونه محوراً استراتيجياً يحظى بمتابعة مستمرة من القيادة الرشيدة، نظراً لوجوده ضمن قائمة أهداف التنمية المستدامة لإمارة دبي، وسعيها إلى تحقيق أعلى مستويات التميز في هذا المجال، بما يكفل أفضل النظم الغذائية المستدامة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة والرفاهية لأفراد المجتمع، ورفع مستويات ومؤشرات السلامة والصحة لديهم، وتعزيز مكانة دبي العالمية في هذا القطاع المهم.

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