«كهرباء دبي» تطلع وفد الدومينيكان على مبادراتها المستدامة

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت هيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من جمهورية الدومينيكان، برئاسة رافائيل أورلاندو جوميز ديل جوديس، نائب وزير الطاقة، وذلك للاطلاع على أبرز مشاريع الهيئة ومبادراتها الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة، وأفضل الممارسات والتجارب العالمية النموذجية التي تعتمدها الهيئة في مجال عملها، حيث باتت مرجعاً عالمياً في معايير مؤشرات الأداء الرئيسية، ونجحت في وضع معايير غير مسبوقة في قطاعي الطاقة والمياه على المستوى العالمي. وجاءت الهيئة، وفق دراسة أجراها العام الماضي استشاري عالمي متخصص، في المركز الأول عالمياً في أكثر من 10 مؤشرات أداء رئيسية في مجال عملها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «يسعدنا مشاركة تجاربنا وخبراتنا الناجحة مع الجهات والمؤسسات الخاصة والحكومية من مختلف الدول الصديقة، وتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك، بما يضمن بناء مستقبل أكثر استدامة واخضراراً للجميع».

وأضاف معاليه: «يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بمشاريع الهيئة ومبادراتها الخطوات الكبيرة التي قطعناها لتسريع انتقال الطاقة وتحقيق الاقتصاد الأخضر، انسجاماً مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050».

وخلال الزيارة، جال الوفد في أرجاء مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ قدرته الإنتاجية أكثر من 5.000 ميجاوات بحلول العام 2030. وتعرف الوفد عن كثب على مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي نفذته الهيئة في المجمع، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية.

وخلال زيارة الوفد لمركز الابتكار التابع للهيئة، اصطحبت الدكتورة عائشة النعيمي، مدير إدارة مركز الابتكار في هيئة كهرباء ومياه دبي، الوفد في منطقة المعرض في مركز الابتكار والتي تضم أكثر من 30 عرضاً تفاعلياً حول أبرز الاختراعات والابتكارات التاريخية في مجال الكهرباء وأحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، إضافة إلى متحف الهيئة وغيرها. وأثنى الوفد الضيف، على مشاريع الهيئة الكبرى، مشيداً بمركز الابتكار الذي يعد حاضنة عالمية للابتكار في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة.

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