الإمارات.. طقس صحو بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة لأمطار على المناطق الشرقية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة نهاراً.

الأحد

الطقس: صحو بوجه عام إلى غائم جزئي أحياناً – تكون بعض السحب الركامية شرقاً وبعض المناطق الداخلية بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين

الطقس: صحو بوجه عام إلى غائم جزئي أحياناً – فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة مع السحب وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: صحو بوجه عام إلى غائم جزئي أحياناً – احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: صحو بوجه عام إلى غائم جزئي أحياناً – تظهر السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر– ارتفاع في درجات الحرارة .

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحرعمان.

الخميس

الطقس: صحو بوجه عام إلى غائم جزئي أحياناً – تظهر السحب بعد الظهر شرقاً وجنوباً.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحرعمان.

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