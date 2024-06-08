وزارة الموارد البشرية والتوطين تعلن عطلة عيد الأضحى في القطاع الخاص

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من 9 ذي الحجة ولغاية الثاني عشر من ذي الحجة 1445 هـ، الموافق يوم السبت 15 يونيو ولغاية الثلاثاء 18 يونيو الجاري، عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالقطاع الخاص في الدولة بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك.

نعلن أن الفترة من 9 ذي الحجة ولغاية الثاني عشر من ذي الحجة 1445 هـ، الموافق يوم السبت 15 يونيو ولغاية الثلاثاء 18 يونيو الجاري، عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالقطاع الخاص في الدولة بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك.



كل عام وأنتم بخير 🤍… pic.twitter.com/W3zR34c53v — وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) June 8, 2024

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