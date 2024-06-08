حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر مع سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة نهاراً.

وذكر المركز ــ في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة ــ أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 51:16 والمد الثاني عند الساعة 09:02 والجزر الأول عند الساعة 09:17 والجزر الثاني عند الساعة 19:57.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 13: 12، والجزر الثاني عند الساعة 05:56.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً ..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 29 70 20

دبي 42 28 70 25

الشارقة 42 27 80 20

عجمان 40 27 75 30

أم القيوين 40 25 80 40

رأس الخيمة 43 28 75 25

الفجيرة 37 31 80 30

العـين 43 28 70 20

ليوا 46 26 65 15

الرويس 45 23 75 25

السلع 44 27 80 20

دلـمـا 39 29 80 25

طنب الكبرى / الصغرى36 29 85 30

أبو موسى 36 29 85 40

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