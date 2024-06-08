وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات والضوابط المتعلقة بالحالات التي يسمح فيها بالإجهاض

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن الإجراءات والضوابط المتعلقة بالحالات التي يسمح فيها بالإجهاض، ووفقا للمكتب الإعلامي الحكومة دولة الإمارات تشمل الحالات ما يلي:

ــ تشكيل لجنة لدى كل جهة صحية بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع أو رئيس الجهة الصحية في الإمارة لدراسة طلبات الإجهاض وأسبابها.

ــ اشتراط إجراء عملية الإجهاض في منشأة صحية مصرح لها ومن قبل طبيب متخصص مرخص.

ــ تحديد 5 حالات يسمح فيها بالإجهاض وفق شروط وضوابط.

ــ ألا يترتب على الإجهاض أية مضاعفات طبيّة تُشكل خطراً على حياة الحامل، وألا تتجاوز مدة الحمل وقت إجراء عملية الإجهاض 120) يوماً.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعلن عن الإجراءات والضوابط المتعلقة بالحالات التي يسمح فيها بالإجهاض pic.twitter.com/pZ3Mgc76YK — UAEGOV (@UAEmediaoffice) June 8, 2024

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