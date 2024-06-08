كتيب إرشادي لتنظيم العمل في مكتب شؤون الحجاج

المصدر: أبوظبي - وام

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أنجزت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة الكتيب الإرشادي «دليل مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة».

ويحدد الكتيب مهام اللجان وواجبات الأعضاء في المكتب وفق منهجية تسلسلية تعزز جهودهم في خدمة الحجاج وتساهم في الاستخدام الأمثل للموارد من خلال التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من شركات التعهيد وأصحاب الحملات، بهدف تقديم الخدمات بكفاءة وجودة تلبي طموحات الحجاج وتحقق لهم السعادة في هذه الرحلة المباركة.

وقال الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إن إصدار هذا الكتيب يأتي ضمن استراتيجية الهيئة واستعداداتها للارتقاء بالخدمات التي يقدمها مكتب شؤون حجاج الدولة، مشيراً إلى أن توزيع المهام وتحديد المسؤوليات يعزز من بذل الجهود، والعمل بمهنية وجدارة، وإظهار المقدرة والتصرف الإيجابي في المواقف الطارئة، والاستباقية في وضع الخطط والحلول المناسبة للتحديات التي تستلزم التصرف بحكمة.

وأكد حرص الهيئة على تقديم أجود الخدمات لحجاج الدولة والسهر على راحتهم تحقيقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي توفر كامل الدعم للهيئة ولمكتب شؤون الحجاج وتتابع باهتمام جميع شؤون حجاج الدولة منذ مغادرتهم وحتى عودتهم لأرض الوطن.

ويتكون الكتيب من ثلاثة فصول يتناول الأول التعريف بمكتب شؤون حجاج دولة الإمارات باعتباره الممثل الرسمي للدولة أثناء موسم الحج ويستعرض هيكلة المكتب ومهامه، أما الفصل الثاني، فيحدد مهام رئيس المكتب ونائبه، ولجنة المتابعة التابعة له وواجبات أعضاء المكتب، فيما يتناول الفصل الثالث اختصاص قطاعات المكتب الثلاثة وهي قطاع الخطاب الشرعي والإعلامي وقطاع العمل الميداني وقطاع التمكين الإداري.

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