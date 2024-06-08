«مربى الشارقة للأحياء المائية» يحتفي باليوم العالمي للمحيطات

المصدر: الشارقة - وام

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أكد راشد الشامسي، أمين مربى الشارقة للأحياء المائية، بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات الذي يصادف 8 يونيو من كل عام، أن مربى الشارقة للأحياء المائية يقدم على مدار العام برامج تعليمية متنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية من الطلاب إلى الباحثين وعامة الجمهور، كما يوفر جولات تعليمية وورش عمل تفاعلية تركز جميعها على أهمية البيئة البحرية وضرورة الحفاظ عليها وعلى التنوع البيولوجي البحري.

وقال إن جهود المربى تبرز في العديد من المبادرات والمشاركة في الأبحاث العلمية التي تسعى إلى حماية الأنواع البحرية المهددة بالانقراض، وتحسين الظروف البيئية للمحيطات، وتشجيع السلوكيات المستدامة، ما يؤدي دوراً جوهرياً في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

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