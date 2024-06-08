طحنون بن زايد يبحث مع مايكروسوفت التعاون في التكنولوجيا المتقدمة

المصدر: سياتل – وام

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بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أمس، مع بيل غيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، علاقات التعاون والشراكة وتطويرها في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

وقال سموه عبر صفحته على منصة «إكس»: «ناقشنا مع بيل غيتس علاقات التعاون والشراكة وتطويرها في مجال التكنولوجيا المتقدمة».

وأضاف سموه: «استعرضنا تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي بدأت تظهر تحولاً جذرياً في إنتاجية الأفراد وتعزيز الابتكار في المؤسسات ومنظومات العمل ما يسهم في تحسين حياة البشر وبناء مستقبل أفضل».

كما التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد، في سياتل، ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت.

وتناول اللقاء علاقات التعاون والشراكة وآفاق تطويرها في مجال التكنولوجيا المتقدمة، من خلال توفير البيئة الرقمية والحلول الذكية التي تدعم زيادة فرص الابتكار والنمو في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وفرص الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها في رفع كفاءة الأعمال وتحسين الإنتاجية في قطاعات العمل، والخدمات التي تؤدي إلى تحسين جودة الحياة.

وأكد الجانبان أهمية توظيف الشراكة الاستراتيجية القائمة في تبادل الأفكار وإقامة المشاريع والمبادرات المشتركة وتسخير العلوم والابتكارات، وتحقيق الاستفادة القصوى منها للنهوض بالاقتصادات وتحقيق الرفاه الاجتماعي العالمي.

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