أبوظبي تعزز مكانتها مركزاً عالمياً لتوزيع منتجات الأدوية وعلوم الحياة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، والاتحاد للطيران، ومجموعة موانئ أبوظبي، مذكرة تفاهم تهدف إلى المضي في تطوير الإمكانات الرائدة في أبوظبي لتوزيع المنتجات الدوائية وعلوم الحياة لترسيخ مكانتها العالمية في هذا المجال، عبر الاستفادة من موقعها الجغرافي والفرص الاستثمارية الواعدة فيها وبنيتها التحتية اللوجستية المتطورة.

وبحضور منصور إبراهيم المنصوري، رئيس الدائرة، وقع المذكرة كل من الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة – أبوظبي، وخليفة المحمود، مدير إدارة استقطاب المستثمرين بالإنابة في مكتب أبوظبي للاستثمار، وستانيسلاس بران، نائب الرئيس لطيران الاتحاد للشحن، ومنصور المرر، نائب رئيس تطوير الأعمال الصناعية في مجموعة كيزاد، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي.

وسيعمل الشركاء جنباً إلى جنب لضمان وصول المرضى في جميع أنحاء المنطقة وفي الوقت المناسب إلى منتجات الرعاية الصحية المبتكرة، مما يعزز دور أبوظبي في سلاسل التوريد الدوائية العالمية. ومن المتوقع أن يجذب هذا التعاون استثمارات ضخمة في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، وأن يُعزز النمو الاقتصادي المستدام والتنويع في قطاعي الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز