«كهرباء دبي» تستعرض إنجازات مركز الابتكار وخططه المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

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زار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مركز الابتكار التابع للهيئة للاطلاع على أهم إنجازات المركز وخططه المستقبلية في مجال مشاركة الزوار وتعزيز التعاون الاستراتيجي وبرامج التدريب المهني.

ورافق معالي الطاير خلال الزيارة المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، وعدد من مسؤولي الهيئة.

واستمع معالي الطاير خلال الزيارة لشروحات قدمتها الدكتورة عائشة النعيمي، مدير إدارة مركز الابتكار في هيئة كهرباء ومياه دبي، حول أبرز الإنجازات الرئيسية للمركز الذي رسخ مكانته كمنصة لنشر المعرفة والتطوير المهني، والتزام المركز بتعزيز الاستدامة والطاقة المتجددة والابتكار في دبي.

وأشاد معالي الطاير بإنجازات مركز الابتكار، مشيراً إلى أنه يسلط الضوء على التزام دبي بالاستدامة والابتكار، ومن خلال برامجه ومبادراته المتنوعة، يلعب دوراً مهماً في تثقيف وإلهام الأجيال المقبلة، وتعزيز الابتكار، ودعم التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب دوره الحيوي في رفع مستوى الوعي حول الاستدامة والمبادرات الخضراء في دبي، ما عزز بدوره اجتذاب آلاف الزوار من الجمهور والطلاب والوفود رفيعة المستوى، ما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوعي البيئي في دبي، حيث نجح المركز في تدريب واعتماد أكثر من 120 متخصصاً في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة. وتركز الدورات التدريبية المقبلة على مجالات عدة بما في ذلك الاستدامة والابتكار والتحول الرقمي والطاقة المتجددة، مما يعزز مكانة دبي كمنصة رائدة في مجال الطاقة الخضراء.

ولتطوير معارف وخبرات القادة الشباب في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، أطلق المركز ثلاث دورات من برنامجه الصيفي السنوي «شباب الطاقة النظيفة» تخرج منه أكثر من 75 طالباً وطالبة، وسيتم خلال العام الجاري تنظيم الدورة الرابعة من البرنامج الذي يهدف إلى تزويد الشباب الإماراتي بالمهارات والمعارف اللازمة لتعزيز مستقبل الطاقة النظيفة. وفي إطار الترويج للبرنامج، أجرى المركز عدة زيارات للمدارس والجامعات للتواصل مع الطلاب وتعزيز الوعي بمبادرات المركز مع التركيز على أهمية الطاقة النظيفة.

ولتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة النظيفة، نظم المركز مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة» والتي استقطبت 160 مرشحاً من 25 جنسية من 20 جامعة في العالم. وشهدت المسابقة منافسة إيجابية بين 50 من المبتكرين وطلاب الجامعات والمختصين في الابتكارات المستدامة في الطاقة، والتحول الرقمي، والارتقاء بكفاءة الطاقة النظيفة والمتجددة، ما يؤكد الاهتمام العالمي بمبادرات الطاقة النظيفة في دبي.

كما نظم مركز الابتكار، بحضور أكثر من 1500 زائر، فعالية «مبتكرو تكنولوجيا الطاقة النظيفة» التي تضمنت معرضاً لابتكارات 15 من أهم الخبراء والمهنيين ورواد الأعمال وأبرز المعنيين في القطاع محليا وعالميا، لاستعراض التقدم في تقنيات الطاقة النظيفة.

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