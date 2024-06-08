«تنمية المجتمع» بدبي تعلن إعادة تشكيل مجلس الشباب

المصدر: دبي - البيان

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تزامناً مع يوم الشباب الخليجي الذي يصادف السادس من يونيو، أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن إعادة تشكيل مجلس شباب الهيئة في دورته الثالثة الذي يأتي مؤكداً على أهمية الدور الشبابي في خدمة المجتمع ويهدف إلى تسخير مهاراتهم وطموحاتهم لدعم خطط التنمية الاجتماعية المستدامة.

وبهذه المناسبة نظم مجلس الشباب ملتقاه الأول لبحث الخطط والبرامج الواعدة للمجلس لتفعيل الدور الشبابي في خدمة أفراد المجتمع لاسيما العمل التطوعي ومبادرات التلاحم المجتمعي.

وتضمن اللقاء التعريف بالأعضاء الجدد للمجلس واستعرض أهم إنجازات مجالس شباب الهيئة في دورتيها الأولى والثانية، كما تضمن عدداً من الفقرات التفاعلية والنقاشية للخروج بمقترحات وأفكار ملهمة يمكنهم من خلالها تطوير مبادرات نوعية تستثمر مواهب شباب الهيئة.

وخلال اللقاء أكدت شيخة محمد، رئيس مجلس الشباب على ضرورة البناء على المنجزات السابقة لمجلس شباب الهيئة والاستفادة من الخبرات والتجارب التي مر بها المجلس.

وتحدثت عن الاستراتيجية الجديدة للمجلس بما في ذلك رؤيته ورسالته وقيمه وأهدافه التي ترتكز على أهمية تمكين الشباب مبينة أن التمكين ينبثق من تطوير الشباب والارتقاء بهم من الناحية العملية والشخصية بحيث يكونوا قادة ملهمين مستقبلاً.

وقالت: «سترتبط برامجنا ومبادراتنا مع جميع فئات الشباب في المجتمع خصوصاً أن هيئة تنمية المجتمع هي الجهة المعنية بتطوير جودة حياة أبناء المجتمع ككل».

وأضافت: «أعضاء الفريق حالياً 10 شباب وشابات ولكن المجلس سيحرص على استقطاب جميع الشباب الملهمين والمثابرين لخدمة المجتمع ».

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