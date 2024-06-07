السوق الصيني بعجمان يتبرع بـ176 ألف درهم لـ«الاتحاد الخيرية»

المصدر: عجمان - البيان

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تبرعت إدارة السوق الصيني في عجمان بمبلغ 176 ألف درهم لصالح مؤسسة الاتحاد الخيرية لتأثيث صالة رياضية بمدرسة منار الإيمان الخاصة، وذلك ضمن المبادرات المجتمعية التي يقدمها السوق الصيني للمؤسسات الخيرية في الإمارة.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته مدرسة منار الإيمان الخاصة بالمبادرة المجتمعية التي تسهم في تعزيز دور المدرسة في دفع مسيرة الأنشطة الرياضية.

وشهد الحفل حارب العرياني الأمين العام لمؤسسة لاتحاد الخيرية، وناصر الجنيبي المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية.

وأشادت فاطمة المطروشي مديرة مدرسة منار الإيمان الخاصة بمبادرة السوق الصيني بتأثيث صالة رياضية بالمدرسة مؤكدة أنها تعزز الشراكة بين الجانبين وتعزز الابتكار والتبادل الثقافي.

وأشارت إلى تطوير العديد من البرامج التعليمية بالمدرسة التي تركز على تنمية التفكير الإبداعي والمهارات العلمية الحديثة، مما جعل الطلبة يتفوقون في مختلف المجالات.

وأكدت أن الشراكة مع السوق الصيني ستفتح آفاقاً جديدة للطلبة، حيث ستمكنهم من التعرف على الثقافة الصينية الغنية والأسواق العالمية والفرص الاقتصادية.

وقدم طلبة مدرسة منار الإيمان الخاصة خلال الحفل العديد من الفقرات الفنية والثقافية التي تبرز مواهب الطلبة.

وحضر الحفل الشيخة مريم بنت محمد النعيمي مدير إدارة الشؤون التعليمية، والشيخ عبد العزيز بن سعيد بن عبد العزيز النعيمي مدير العلاقات الحكومية في المنطقة الحرة بعجمان.

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