تعاونية الاتحاد تحصد جائزة أفضل ابتكار في مجال الأغذية والمشروبات

المصدر: دبي - البيان

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حصلت تعاونية الاتحاد على جائزة «أفضل ابتكار في مجال الأغذية والمشروبات لهذا العام» خلال حفل توزيع جوائز الملعقة الذهبية الذي نظمته شركة Images Retail ME. في منتدى الأعمال للأغذية الذي أقيم مؤخراً بدبي، وذلك لالتزامها بالابتكار في قطاع بيع المواد الغذائية والبقالة بالتجزئة.

ويأتي تكريم التعاونية بالجائزة لدورها الكبير في تطوير عملياتها وتطبيق جميع معايير الإبداع والأنظمة المتطورة التي تعزز بشكل كبير الكفاءة التشغيلية وسلامة الأغذية ورضا العملاء في جميع فروعها.

وأعرب محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، عن شكره وتقديره لإدارة المنتدى والقائمين على الجائزة، لمنح التعاونية الجائزة التي تقدر جهودها في تطوير ودعم الابتكار في قطاع بيع المواد الغذائية والبقالة بالتجزئة، مؤكداً التزام التعاونية بالتحسين المستمر لعملياتها واعتماد تقنيات جديدة لخدمة المتعاملين معها بشكل أفضل.

وبين أن التعاونية ستبقى ملتزمة بوضع معايير جديدة في قطاع التجزئة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز خدماتها وعملياتها، مؤكداً أن هذا التكريم يدل على مكانة التعاونية كشركة رائدة في مجال ابتكارات بيع المواد الغذائية والبقالة بالتجزئة، وكفاءة وخبرات فريقها الإداري والوظيفي العالية.

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