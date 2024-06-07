«طرق دبي» ترسي عقد مشروع تطوير شارع الخيل في 7 مواقع مختلفة

المصدر: البيان

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، لمواكبة التنمية المستمرة، التي تشهدها إمارة دبي، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أرست هيئة الطرق والمواصلات، عقد مشروع تطوير شارع الخيل، في 7 مواقع مختلفة على الشارع، تغطي مناطق زعبيل وميدان والقوز الأولى وغدير الطير وقرية جميرا الدائرية.

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، لمواكبة التنمية المستمرة، التي تشهدها إمارة #دبي، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل… pic.twitter.com/kLnzWH6ctn — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 7, 2024

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