معايير صحية لتنظيم التبرّع وزراعة الأعضاء في دبي

المصدر: دبي-البيان

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أعلنت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، عن إطلاق مشروع المعايير الصحية لتنظيم خدمات التبرع وزراعة الأعضاء في إمارة دبي بالتعاون مع الشبكة المتحدة UNOS، والذي يتضمن حزمة من المعايير الصحية التنظيمية التي وضعتها الهيئة ضمن جهودها المستمرة لتطوير كافة مجالات الخدمات الصحية وتقديمها ضمن نظام صحي متكامل قائم على تعزيز الجودة وسلامة المرضى، وبما يضمن تطوير ونمو القطاع الصحي في إمارة دبي.

وتهدف المعايير الصادرة من الهيئة إلى تنظيم الخدمات الصحية المقدمة في مجالات زراعة الكبد والبنكرياس، وزراعة القلب والرئة، والزراعة الترميمية للأطراف والأنسجة الوعائية، والتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية «المتبرع الحي».

وكانت الهيئة قد نظمت في وقت سابق ورشة عمل تعريفية بالمعايير الصحية الجديدة بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين المعنيين في تقديم الخدمة، وحوالي 200 شخص من المعنيين والمهتمين في مجال التبرع وزراعة الأعضاء.

وأكد الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي على أهمية هذا المشروع الاستراتيجي الذي يهدف إلى دعم الجهود المستمرة لتعزيز البرنامج الوطني لدولة الإمارات للتبرع وزراعة الأعضاء، وتوفير نظام رعاية صحية فعّال ومتكامل قائم على التميّز والرعاية الصحية عالية الجودة.

وقال الدكتور الملا إن تقديم نظام صحي متكامل محوره صحة وسلامة المريض يشكل أولوية قصوى ضمن قيم الهيئة وخططها الاستراتيجية، مؤكداً على أهمية الشراكة مع الشبكة المتحدة «UNOS» والتي تأتي ضمن جهود الهيئة لتحقيق رؤيتها بالوصول إلى الريادة الصحية العالمية في مجال التبرع وزراعة الأعضاء.

وقالت الدكتورة حنان عبيد، مدير إدارة السياسات والمعايير الصحية بالهيئة : إن هذا المشروع يمثل بداية مرحلة جديدة من التطوير والتحسين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مجال التبرع وزراعة الأعضاء .

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