إطلاق النسخة الرقمية من «الرياضة للجميع»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أطلقت دائرة تنمية المجتمع، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، النسخة الرقمية من سياسة الرياضة للجميع، التي تهدف إلى تعزيز النشاط البدني، وتشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بأنواعها كافة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل وجلسة نقاشية نظمتها بحضور ممثلين عن الشركاء والمختصين في المجال الرياضي؛ حيث استعرضت الدائرة أهداف السياسة والمعايير التي تتضمنها وآلية تطبيقها، ما يسهم في تعزيز إشراك جميع شرائح المجتمع في تبني أسلوب حياة نشط وصحي من خلال ممارسة الرياضة.

وتعمل الدائرة بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي والجهات الأخرى ذات العلاقة لرفع مستوى المشاركة الرياضية من قبل جميع أفراد مجتمع الإمارة، بما في ذلك الفئات التي تحتاج إلى دعم خاص وتمكينها من ممارسة النشاط البدني والرياضة بشكل سهل.

واستعرضت الورشة دور السياسة في وضع المعايير الأساسية التي تسهم في رفع مستوى المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية عبر تحديد التحديات التي تُعيق مشاركة بعض أفراد المجتمع في ممارسة الأنشطة الرياضية والعمل على إيجاد حلول لهذه التحديات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وحماية حق الأفراد في ممارسة الرياضة، إلى جانب التعرف على الرياضات التراثية وممارستها.

وتخضع لهذه السياسة جميع الجهات الرياضية في الإمارة والقائمين على تنظيم الفعاليات الرياضية وأماكن إقامتها، والمتخصصين الفنيين في مجال الرياضة والمهنيين الرياضيين وجميع ممتهني العمل في القطاع الرياضي في أبوظبي، بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

وقال محمد هلال البلوشي المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: تأتي هذه الورشة لتفعيل سياسة الرياضة للجميع التي أطلقتها الدائرة مطلع العام الجاري، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الصحة البدنية .

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