«دي بي ورلد» الخيرية ونور دبي تطلقان برامج عناية بالعيون في القرن الأفريقي

المصدر: دبي - وام

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أطلقت كل من مؤسسة «دي بي ورلد» الخيرية، ومؤسسة نور دبي، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والمختصة بمكافحة العمى حول العالم، برامج توعوية لعلاج العمى في أرض الصومال وبونتلاند، وذلك في إطار تكاتف الجهود وتلبية الاحتياجات، لتعزيز خدمات رعاية صحة العيون في القرن الأفريقي.

وتواجه أرض الصومال تحديات صعبة في معالجة الإعاقات البصرية، التي تهدد صحة العيون مع معدل انتشار لضعف البصر بنسبة 1.2 %،حيث يبلغ عدد السكان 5.7 ملايين نسمة. وتعتبر المياه البيضاء السبب الرئيس لضعف البصر والعمى، وتمثل 80 % من حالات الإعاقة البصرية في المنطقة.

ووفقاً لإحصاءات الوكالة الدولية للوقاية من العمى فإن فقدان البصر في الصومال مرتفع بشكل مثير للقلق، ويعاني 9.10 % من السكان من ضعف البصر وتشكل النساء المجموعة الأكبر من الإصابات بنسبة تصل إلى 53 %.

خدمات

وجاء هذا التعاون بين مؤسسة نور دبي ومؤسسة دي بي ورلد الخيرية الذراع الخيرية لدي بي ورلد شركة الموانئ والخدمات اللوجستية العالمية، التي تدير ميناء بربرة، ومنطقة بربرة الاقتصادية في أرض الصومال، وتعمل على تشغيل ميناء بوصاصو لتعزيز خدمات صحة العيون، وتقليل أعباء الإعاقة البصرية وتطوير الإمكانات للعمليات الجراحية.

ونجح الفريق الطبي في إجراء 698 عملية جراحية للمياه البيضاء في منطقة بربرة، ومنطقة بوصاصو، وتم إجراء 1350 استشارة طبية، بالإضافة إلى 375 عملية جراحية للمياه البيضاء في بربرة عاصمة منطقة الساحل في أرض الصومال، إضافة إلى توزيع 299 نظارة طبية و1039 جرعة دواء على المحتاجين.

وفي بوصاصو في بونتلاند تم تقديم 1429 استشارة طبية، إلى جانب إجراء 323 عملية جراحية للمياه البيضاء، بينما تم توزيع 1095 نظارة طبية، و2024 جرعة دواء لدعم المجتمع المحلي.

وأكد ناصر عبدالله النيادي، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة «دي بي ورلد» الخيرية التزام «دي بي ولد» بتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية عالية الجودة، معرباً عن فخره بالشراكة مع مؤسسة نور دبي، والمنظمات المحلية غير الحكومية في توفير خدمات رعاية العيون الحرجة في أرض الصومال، ومن خلال هذه الجهود التعاونية نسعى لإحداث تأثير إيجابي في الحد من ضعف البصر، وتعزيز الصحة العامة بين أفراد المجتمع.

جهود

وقالت الدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمؤسسة نور دبي: إن المؤسسة تدعم كافة الجهود لتحسين الوصول إلى خدمات العناية بالعيون على مستوى العالم، ولا يزال هذا أمراً مهماً يتطلب دعم من المجتمع الطبي والخيري، منوهة بأن التعاون مع مؤسسات داعمة للأعمال الخيرية يهدف إلى توسيع نطاق العمل والوصول لمناطق جغرافية جديدة، لضمان إحداث تأثير فعال في المجتمعات المستفيدة.

وقالت: إن نجاح وأثر البرامج التوعوية والعلاجية يؤكد أهمية الشراكات في معالجة التحديات الموجودة في مجال الرعاية الصحية، وتحسين النتائج الصحية في المناطق النائية، مشيرة إلى التزام مؤسسة «دي بي ورلد» الخيرية ومؤسسة نور دبي بدعم المجتمعات المحتاجة وتطلعهما لمواصلة جهودهما التعاونية لتعزيز صحة العيون في أرض الصومال.

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