شرطة دبي تستقبل 20 متدرباً من النيابة العامة

المصدر: دبي - البيان

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استضاف المركز الدولي للعلوم الجنائية بشرطة دبي 20 متدرباً من أعضاء النيابة العامة، كجزء من البرنامج التدريبي «دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص لأعضاء النيابة العامة بدبي - الدفعة الثالثة عشرة»، الذي ينظمه معهد دبي القضائي، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والأنظمة المطبقة في إدارة الأدلة الجنائية.

ورحب اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بالمتدربين من النيابة العامة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على نقل التجارب والمعارف والعلوم لمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات، بما يصب في دعم منظومة العمل.

وقدم نبذة للوفد عن مختلف الإدارات والأقسام في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إضافة إلى شرح حول الأبحاث والنشرات العلمية الداعمة للناتج المعرفي.

واستضاف المركز الدولي للعلوم الجنائية وفد المتدربين، الذين استمعوا إلى شرح عن دور المركز في دعم الأبحاث الخاصة بالأدلة الجنائية إقليمياً ودولياً .

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