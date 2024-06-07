عبد الله المري يُطلع الخييلي على منظومة الخدمات الذكية

المصدر: دبي- البيان

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التقى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية والوفد المرافق له، وذلك في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور مساعدي القائد العام وعدد من كبار ضباط وزارة الداخلية وشرطة دبي.

ورحب معاليه باللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وأطلعه على منظومة الخدمات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في شرطة دبي المُطبقة في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، التي تهدف إلى تحقيق الريادة في العمل الشرطي. واصطحب معالي الفريق المري، اللواء الخييلي إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، حيث استمع إلى شرح حول منظومة العمل في المركز، وأحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز سرعة الاستجابة مع البلاغات الطارئة، وشاهد فيلماً قصيراً يُبرز مراحل استجابة شرطة دبي لأحد البلاغات في إطار زمني قياسي.

واستمع إلى شرح عن قاعات الديلي بريف Daily Brief التي تم تطبيقها في مراكز الشرطة بدبي، وأثبتت نجاحها في تعزيز منظومة الأمن والأمان في الإمارة، وتقدم هذه القاعات مُلخصاً يومياً للحالة الأمنية من ضباط الفئة المناوبة إلى الفئة التي تليها في العمل.

كما استمع وكيل وزارة الداخلية لشرح حول بيئة العمل الداخلية بشرطة دبي وحرصها على توفير أجواء السعادة والإيجابية من خلال السياسات المعتمدة وأحدث وسائل التقييم والحوكمة والتطوير المؤسسي، إضافة إلى التعرف على إنجازات برنامج التدريب العملي لطلبة الجامعات.

كما استمع إلى شرح حول برنامج إيفاد الذكي الهادف إلى تمكين مبتعثي شرطة دبي في داخل الدولة وخارجها من التواصل مع بعضهم ومع القوة بطريقة فعالة وذكية للحصول على مختلف الخدمات التي يحتاجونها.

واطلع اللواء الخييلي على آلية عمل مجالس المبادرات الحكومية التي تضم 10 مجالس مختلفة، حيث تم عرض الإنجازات الريادية لمجلس القيادات الشابة في مختلف المجالات.

واستمع وكيل وزارة الداخلية إلى شرح حول بطولة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات» التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي سنوياً، وتتنافس فيها أبرز الفرق التكتيكية من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى مبادرة «تمكين المرأة» في قطاع الأمن.

وزار اللواء الخييلي الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، واستمع لشرح حول إنجازات ودور إدارة الحد من الجريمة في تعزيز الأمن والأمان.

واطلع على حقيبة نقل الأموال الجديدة الذكية الهادفة إلى إفشال عمليات سرقة الأموال. كما اطلع اللواء الخييلي على منظومة عمل منصة E-crime، الخاصة بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسلة وسهلة من خلال العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae.

شرطة المرقبات

عقب ذلك، توجه معالي الفريق عبد الله خليفة المري، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، إلى مركز شرطة المرقبات الذي يعد أول مركز شرطة تقليدي يتحول إلى مركز شرطة دبي ذكي، ويقدم خدماته إلى الجمهور بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة في اليوم، ويوفر الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية المُقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية.

وأعرب اللواء خليفة حارب الخييلي عن شكره وتقديره للجهود الريادية التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي، ودورها الحيوي في تعزيز الأمن والحماية والوقاية المجتمعية، مشيداً بمدى التطور والمبادرات التقنية الريادية والخدمات المتميزة المقدمة للمجتمع ضمن منظومة عمل تكاملية .

وقال: «إننا نشهد مسيرة ريادية متميزة للشرطة الإماراتية تعزز سمعتها الدولية، وترسخ موقعها المتقدم على سلم التنافسية الدولية لتبقى الإمارات نموذجاً تقدم تجارب شرطية ذات مستويات عالية ».

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