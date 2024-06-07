«صحة أبوظي» توقع مذكرة تفاهم لتعزيز الأبحاث الجينية والطب الدقيق

المصدر: أبوظبي- البيان

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وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، وشركة «إيلومينا»، العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا تسلسل الحمض النووي، أمس، مذكرة تفاهم بهدف تطوير تطبيقات الطب الدقيق والأبحاث الجينية السريرية، وتعزيز الخبرات والمعارف والبنى التحتية لدمج علوم الجينوم في الممارسة السريرية والبحوث الانتقالية محلياً وعالمياً. جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2024 الذي عقد في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، وجاكوب تايسن الرئيس التنفيذي لشركة إيلومينا.

وقع المذكرة الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في الدائرة، وستيف بارنارد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة إيلومينا. وكان وفد رفيع المستوى من دائرة الصحة - أبوظبي برئاسة معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس الدائرة، قد توجه في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدأت 29 مايو الماضي واختتمت أمس، لاستعراض فرص الشراكة التي توفرها أبوظبي واستكشاف آفاق التعاون مع المؤسسات الرائدة في البحوث والتطوير والتصنيع والابتكار.

وتساهم علوم الجينوم بشكل كبير في رسم ملامح مستقبل الصحة، بدءاً من التنبؤ بالأمراض والتشخيص، وصولاً إلى اكتشاف الأدوية والعلاج الشخصي، حيث تعد علوم الجينوم قوة ثورية تعود بالنفع على العالم أجمع.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، إن بحوث الجينوم والتطبيق العملي لتوجهاتها وعلاجاتها، إحدى الركائز الأساسية ضمن استراتيجية الدائرة لإرساء مكانة أبوظبي كحاضنة لعلوم الحياة عالمياً. وأكد ستيف بارنارد، أن مذكرة التفاهم تعد خطوة محورية لتسريع الابتكار الجينومي في الإمارات.

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