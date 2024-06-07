سلطان القاسمي يتفقد مشروع استراحة «فوق الغمام»

المصدر: الشارقة- البيان

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تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، مشروع استراحة فوق الغمام الواقع على جبل ديم ضمن سلسلة جبال مدينة كلباء وعلى ارتفاع 850 متراً عن سطح البحر.

وشاهد سموه الأعمال الإنشائية لاستراحة فوق الغمام التي تُبنى على شكل هلال وتقع على مساحة إجمالية تبلغ 4.7 آلاف متر مربع، وتتكون من طابقين حيث سيضم الطابق الأول مطعماً ومقهى مفتوحاً ومنطقة للقراءة، فيما يحوي الطابق الأرضي قاعة متعددة الاستعمالات ومصلى ودورات مياه ومنصات مشاهدة متعددة.

وتعرف صاحب السمو حاكم الشارقة، على مخططات شبكة الطرق التي ستخدم المشروعات الجديدة، والتي تضم طريقين بطول إجمالي 10 كيلو مترات وجسرين، حيث يربط الطريق الأول نفق وادي الحلو بطريق الشارقة – كلباء الجديد بطول 4 كيلو مترات، أما الطريق الثاني فهو المؤدي إلى قمة الجبل والمشاريع التطويرية ويبلغ طوله 6 كيلومترات ويحوي 3 حارات للمركبات وتم مراعاة توفر مواصفات الأمان العالية في مخططات الطرق بحيث يمكن الحافلات والمركبات الثقيلة من الصعود لقمة الجبل.

واطلع سموه على تصميم مشروع تنفيذ استاد دولي وفق متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسيتم إنشاؤه ليخدم نادي كلباء الرياضي الثقافي على مساحة تقدر بحوالي 50 ألف متر مربع على جبل ديم، مستمعاً سموه لشرح عن مواصفات الاستاد والمرافق الرياضية التابعة له والملاعب الفرعية والبالغ عددها 9 ملاعب مهيأة لاستضافة الفرق المحلية والدولية في مختلف الألعاب الرياضية.

وسيقع الاستاد على ارتفاع 650 متراً فوق منسوب سطح البحر، وسيضم مدرجات وفقاً لطبيعة المنطقة الجبلية ويتميز برؤية مفتوحة على مدينة كلباء، إضافة إلى منصة لكبار الزوار وغرف للإعلاميين وخدمات تجارية ومرافق صحية وغيرها من الخدمات اللازمة.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة، لشرح عن مقترح تصميم الفندق السياحي الرياضي الذي سيقع بجانب استراحة فوق الغمام والمتوقع أن يضم 100 غرفة مطلة على ساحل مدينة كلباء، وسيرتبط الفندق بالاستراحة عبر ممر مشاة منفصل.

وتجول سموه في المناطق المحيطة باستراحة فوق الغمام التي تم تشجيرها وزرعها بأكثر من 4500 شجرة، متعرفاً سموه على أنواع الأشجار المختلفة المزروعة منها أشجار الزيتون والبالغ عددها 3053 شجرة وأشجار التفاح بواقع 670 شجرة وأشجار الرمان الذي يبلغ عددها 112 شجرة وأشجار العنب البالغ عددها 500 شجرة، إضافة إلى 260 صنفاً من أشجار الفواكه الأخرى المتنوعة.

مرسوم

من جهة أخرى، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين قائد عام لشرطة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يعين اللواء سيف محمد الزري الشامسي، قائداً عاماً لشرطة الشارقة، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو 2024.

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