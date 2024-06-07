افتتاح «يوم الشباب الخليجي» في عجمان

المصدر: عجمان - وام

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افتتح الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان، في مركز عجمان الإبداعي بمنطقة الصفيا التابع لوزارة الثقافة أمس، فعاليات النسخة الثالثة من يوم الشباب الخليجي، الذي ينظم تحت شعار «شباب خليجي فاعل ومسؤول» ويقام في السادس من يونيو من كل عام دعماً لجهود مبادرات تمكين الشباب للمستقبل وإبراز الجهود المبذولة لتمكين هذه الفئة الحيوية التي تمثل نسبة كبيرة من المجتمع الخليجي.

حضر الافتتاح مريم المعمري، المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين، وأمل راشد الغفلي، مديرة المركز، ونخبة متميزة من الشباب الإماراتي والخليجي.

وقام الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، عقب الافتتاح بجولة في «البازار الخليجي» المصاحب للملتقى الذي يضم معرضاً لمشاريع الشباب الخليجي الابتكارية والإبداعية في مختلف المجالات مثل التكنولوجيا والفنون وريادة الأعمال.

وقال الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي عقب جولته، إن يوم الشباب الخليجي يعد فرصة استثنائية لنعبر عن فخرنا بشبابنا المبدع المتطلع بكل قوة إلى بناء مستقبل زاهر لأوطانهم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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