1.8 مليار درهم إنفاق فرع «بيت الخير» بدبي

المصدر: دبي - وام

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بلغ حجم المساعدات التي أنفقتها جمعية بيت الخير - فرع دبي منذ تأسيسها عام 1989 حتى نهاية أبريل الماضي حوالي 1.8 مليار درهم استفاد منه 345 ألفاً و923 أسرة وحالة مستحقة للمساعدة.

ويغطي فرع «دبي»، مناطق إمارة دبي حتى مشارف أبوظبي وحتى «الليسيلي» على مشارف مدينة العين، ويشمل نشاطه معظم مناطق إمارة الشارقة ما عدا الذيد وكلباء وخورفكان، ويرتبط بمذكرات تعاون وتفاهم مع العديد من الهيئات والمؤسسات التي ترشح له بعض الحالات التي تستحق المساعدة.

ويزيد حجم الشراكات التي يلتزم فرع دبي بتعزيزها وتقديم عطائه من خلالها عن 50 جهة حكومية ومجتمعية وخيرية ومالية وخاصة، وفي مقدمتها بنك دبي الإسلامي الشريك الاستراتيجي وغيرها من مؤسسات دبي كاللجنة الدائمة للعمال التي ترعى حقوق العمال وتوزع الجمعية عليهم حوالي مليون وجبة غذائية سنوياً.

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