2736 يتيماً استفادوا من برامج «الشارقة للتمكين» في 2023

المصدر: الشارقة - وام

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ترأست الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيسة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، الاجتماع السنوي الذي عقد في مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي لاستعراض إنجازات المؤسسة لعام 2023، تماشياً مع أهدافها الاستراتيجية برؤية طموحة رامية لتحقيق التمكين المستدام للأيتام وأسرهم.

وحفل هذا العام بمخرجات ترجمتها برامج ومشاريع ريادية في رعاية وخدمة الأيتام لتصب في مصلحة 2736 يتيماً و1152 أسرة في إمارة الشارقة، والمناطق التابعة لها، وتمكين 87 يتيماً ليبلغ إجمالي الأبناء الممكنين 1865 يتيماً حتى نهاية العام.

وقالت الشيخة جميلة القاسمي: «إن المؤسسة تستمر في تحقيق إنجازات وجهود واضحة تناغمت مع رؤية شمولية تساير بها مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة الشارقة، والساعية إلى مزيد من التنمية والتطوير والبناء، ونبارك لها جهودها ودورها الريادي لخدمة الأيتام، بهدف النهوض المستمر بالأداء ومواجهة تحديات العمل، وتحقيق مبادرات ومشاريع بناءة، وصولاً إلى أفضل مستويات الأداء المؤسسي لخدمة أسر الأيتام، مستثمرة جميع الفرص للنهوض بهم ودعمهم في كل المستويات المقدمة، فأظهرت هذه الخدمات والمشاريع المقدمة أثراً واضحاً ينعكس على مستقبلهم ويحافظ على كرامتهم، لتجعل منهم أفراداً ملهمين، وعناصر فاعلة في المجتمع».

خطط

من جهتها قالت سعادة منى بن هده السويدي، مدير عام المؤسسة: «إننا بهذه الإنجازات نؤسس لمزيد من الخطط المستقبلية التي تتوج تطلعاتنا للاستمرار في منظومة التمكين والدعم المقدم لأسر الأيتام، ولطالما ألهمت توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الواضحة في إرساء معايير تخدم الإنسان في الإمارة، وتأتي هذه الإنجازات وقصص النجاح ثمرة جهود مشتركة مع المجتمع وأفراده، لتتكامل فيها الطاقات من أجل المضي قدماً بالبرامج والمشاريع الهادفة لتمكين منتسبينا وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمستفيدين، واستثمار الأفكار المبتكرة وبذل الجهود لتحقيق الأولويات من خلال برامج ومشاريع تضمن مستقبل أفضل للأسر».

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