سفيرة الإمارات تقدم أوراق اعتمادها إلى رئيس إستونيا

المصدر: تالين - وام

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قدمت آمنة محمود فكري، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية فنلندا، أوراق اعتمادها إلى ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، سفيرة فوق العادة غير مقيمة لدولة الإمارات لدى جمهورية إستونيا، وذلك خلال المراسم التي جرت بالقصر الرئاسي في العاصمة تالين.

ونقلت فكري تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل رئيس جمهورية إستونيا السفيرة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

من جهتها، أعربت آمنة فكري، عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية إستونيا، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية إستونيا، وبحث سبل تنميتها وتطويرها.

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