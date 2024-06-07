محمد الكويتي: الأمن السيبراني ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن الأمن السيبراني يرتبط ويتداخل في جميع القطاعات، وهو جزء لا يتجزأ من رؤية دولة الإمارات للتحول الرقمي والوصول إلى المركز الأول في تقديم الخدمات الرقمية على مستوى العالم، مؤكداً أهمية الأمن السيبراني كركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة، إضافة لدور التكنولوجيا الآمنة في الحفاظ على الموارد وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً نجاح العمل على بناء بيئة سيبرانية آمنة لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.

جلسة

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية الإمارات الاجتماعية برأس الخيمة «الأمن السيبراني»، وأدار الجلسة الإعلامي محمد غانم مصطفى، مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة، بحضور سالم راشد المفتول آل علي، عضو المجلس الوطني الاتحادي. وتبادل المشاركون الأفكار والرؤى حول أهمية الأمن السيبراني في عصر التحول الرقمي، وأبرز التحديات التي تواجه المجتمع في هذا المجال.

وأوضح رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، خلال الجلسة، دور الأمن السيبراني في الاستدامة، ودور الشباب في تحقيق أهداف الأمن السيبراني، والتحديات التي تواجه الأمن السيبراني في المجتمع الرقمي، مشيراً إلى الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وأهمية التحول الرقمي الآمن، مشدداً على دور مجلس الأمن السيبراني في وضع السياسات والمعايير لضمان حماية البيانات وتحقيق التحول الرقمي وفق أصول ومعايير رصينة.

وأكد أهمية نشر ثقافة الأمن السيبراني بين أفراد المجتمع وتعزيز الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية والإرهاب السيبراني، والحروب السيبرانية. وأشار إلى أن التحديات الأمنية تتطلب تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع، مؤكداً دور الشباب في تعزيز الأمن السيبراني من خلال المشاركة في المبادرات والمسابقات السيبرانية والتوعية المستمرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تطور

وأشار إلى أن التطور السريع للتكنولوجيا يجلب معه تحديات جديدة تستدعي تعزيز التعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات لمواجهتها، كما دعا إلى ضرورة تحديث السياسات والاستراتيجيات بشكل مستمر لمواكبة هذه التحديات وضمان حماية البنية التحتية الرقمية، مشيراً إلى المستقبل الواعد للتكنولوجيا وأهمية الاستعداد لمواجهة التهديدات السيبرانية من خلال التعليم وبناء القدرات.

وأشاد الكويتي، بجهود القيادة في دعم الابتعاث وتطوير الكفاءات الإماراتية في مجالات التقنية الحديثة.

من جانبه، أكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أهمية هذا النوع من الجلسات في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الأمن السيبراني، قائلاً: «دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً لبناء مجتمع آمن ومستدام، ونحن في جمعية الإمارات نحرص على دعم كل المبادرات التي تسهم في حماية وطننا الغالي».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز