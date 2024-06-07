منتدى دبي لسلامة الأغذية يعزز الوعي بالتدابير الاستباقية

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت أمس فعاليات منتدى دبي الثاني لسلامة الأغذية، الذي تنظمه بلدية دبي، تزامناً مع اليوم العالمي لسلامة الأغذية، الذي يصادف 7 يونيو من كل عام، حيث يحمل الاحتفال هذا العام شعار «سلامة الغذاء: التأهب لغير المتوقع».

ويهدف منتدى دبي لسلامة الأغذية، إلى رفع مستوى الوعي العام حول الدور الحيوي لسلامة الأغذية في حماية الصحة العامة، وتشجيع التعاون بين الشركاء، فضلاً عن تعزيز الوعي بأهمية التدابير الاستباقية ودورها في منع الحوادث المتعلقة بسلامة الأغذية وآلية الاستجابة لها، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه دولة الإمارات وإمارة دبي في الحفاظ على مرونة سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية بفضل موقعها كمركز تجاري واقتصادي يربط بين مختلف أنحاء العالم.

تحديات

وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن التحديات التي تواجهها البشرية متعددة وتلقي بظلالها وتأثيراتها على مختلف القطاعات الحيوية، خصوصاً في عملية توفير الغذاء الكافي والآمن، وهذا ما يعد دافعاً محركاً لضرورة العمل الجماعي المستمر على مستوى العالم للوصول إلى حلول تسهم في ضمان قطاع غذائي آمن وسليم، والحفاظ على انسيابية سلاسل الإمداد على المستوى العالمي، إضافة إلى تعزيز الجاهزية الكاملة والاستعداد لمواجهة أي أزمة عالمية، مشيراً إلى أن النهج الاستراتيجي والاستباقي الذي تسير عليه دولة الإمارات وإمارة دبي أسهم في توفير نظام غذائي متكامل ومستدام، وعزز مركزها ضمن المؤشرات العالمية.

مواجهة

وقال الهاجري: «تعمل بلدية دبي وفق خطط شاملة لبناء منظومة غذائية وصحية مستدامة في إمارة دبي، وتعزيز جاهزيتها وقدرتها على مواجهة التحديات والأزمات المستقبلية، مع الحرص على توفير أفضل مقومات الصحة والسلامة الغذائية وضمان حصول السكان والمقيمين على غذاء آمن وصحي، بما يدعم تحقيق رؤيتها لتكون المدينة الأفضل للعيش والعمل والأكثر استدامة وجودة للحياة في العالم».

من جهته، قال الدكتور كيان الجاف، مستشار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن: «بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية، نجدد التزامنا الثابت بضمان السلامة الغذائية للجميع، ونظراً لأهمية الاستعداد لمواجهة مختلف الظروف المحتملة، يسهم التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبلدية دبي، في تعزيز جهودنا المشتركة لتعزيز سلامة الأغذية على المستوى الإقليمي، ويعد تعاوننا خطوة نوعية تتيح لنا تسخير مواردنا وخبراتنا لمواجهة تحديات السلامة الغذائية، وتوفير إمدادات غذائية أكثر سلامة وصحة للأجيال المقبلة».

خطط

وتناول المنتدى نقاشات وآراء وتجارب ركزت على أهمية ضمان سلامة الغذاء للجميع، خاصة مع التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم، مثل تفشي الأمراض المنقولة عبر الغذاء، وتحديات التغير المناخي وتأثيرها على الأغذية.

وتطرق المشاركون، إلى أهم الطروحات التي تدعم قطاع الغذاء على المستوى العالمي، منها الاستعداد الكامل لمواجهة الأحداث غير المتوقعة وضمان سلامة الغذاء، عبر وضع خطط الطوارئ المحلية والعالمية للسلامة الغذائية، وتفعيل أنظمة المراقبة القوية والمعززة، إضافة إلى التعاون بين القطاعات كافة بما يضمن استجابة فعالة.

إلى جانب ذلك، نظمت بلدية دبي جلسة تعريفية حول برنامج بلدية دبي للتميز في الأنظمة الغذائية (DM Food Elite)، بهدف تعريف الفئات المستهدفة بأهمية البرنامج الذي يسلط الضوء على الفئات المساهمة في تميز منظومة سلامة الغذاء في دبي، وتكريمهم على جهودهم في مختلف مجالات الابتكار والاستدامة.

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