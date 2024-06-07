«الصحة» تصدر دليل أهم الإرشادات لموسم الحج 2024

المصدر: أبوظبي- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر موقعها الإلكتروني، دليل «أهم الإرشادات الصحية خلال موسم الحج 2024»، الذي تضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية لمساعدة حجاج بيت الله الحرام على إتمام مناسك الحج بصحة وسلامة.

ودعا الدليل الإرشادي الحجاج المتوجهين إلى بيت الله الحرام إلى مراجعة الطبيب قبل شهر كامل من السفر، للتأكد من استقرار حالتهم الصحية.

وشددت على أهمية أخذ كمية كافية من الأدوية بعد استشارة الطبيب خاصة الأشخاص الذين يعانون أحد الأمراض المزمنة وحثتهم على حمل تقرير مفصل يوضح حالتهم المرضية والأدوية التي يتناولونها وعدد جرعاتها، إذ يساعد هذا الإجراء على متابعة حالتهم الصحية عند الضرورة.

وأكد الدليل أهمية أخذ التطعيمات الضرورية قبل 15 يوماً من السفر لضمان فاعلية اللقاح، وتوفير المناعة الكافية من الأمراض، والتأكد من تسجيل الجرعات المأخوذة في بطاقة التطعيمات الدولية من قبل المراكز الصحية المعتمدة.

وحث الدليل الإرشادي الحجاج على أخذ حقيبة طبية (الإسعافات الأولية) تحتوي على معقمات اليدين، وأدوات تعقيم الجروح، ودواء خافض الحرارة، ومسكن الألم.

وحول الإرشادات والإجراءات الصحية والوقائية في أثناء الحج، حدد الدليل مجموعة من الممارسات التي يجب على الحجاج اتباعها لتجنب الأمراض التنفسية والتسمم الغذائي وأمراض الجهاز المعوي والإجهاد الحراري.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز