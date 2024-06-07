7500 موقف في 6 مناطق جديدة بدبي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة باركن أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المدفوعة في إمارة دبي، عن توقيع اتفاقية حصرية لتشغيل مواقف المناطق الخاصة التابعة لمطور في ست مناطق.

وفي إطار استراتيجية نمو أعمال الشركة، تم إضافة ما يقارب 7500 موقف جديد من مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين إلى محفظة الشركة في ست مناطق تطويرية حيوية بإمارة دبي، وسيصبح إجمالي مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين والتي تدار من قبل الشركة 17500 موقف.

وقال محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن إن التوسع في اتفاقيتنا الجديدة لتشغيل مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطور اعترافاً على الجهود التي يبذلها فريق الإدارة العليا في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بشركة باركن، وذلك بعد الاكتتاب العام الأولي الناجح الذي شهدته شركتنا.

وأضاف: على الرغم من أن مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين المدفوعة تُشكل حالياً أقل من 10% من إجمالي إيراداتنا، إلا أنها تُمثّل فرصة نمو حيوية لشركة باركن حيث تتيح لنا الفرصة لاستعراض تفوقنا التشغيلي والتبني المبتكر للتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية القوية، بالإضافة إلى قدرتنا المتميزة على الإدارة والتشغيل التي تعتبر من سمات شركتنا.

لذلك، يسعدنا للغاية التعاون في هذا المشروع الحيوي، حيث سيستفيد ما يقارب 7500 موقف في ست مناطق رئيسية في قلب دبي من خبرتنا الواسعة كمزود فعّال لحلول مواقف المركبات.

وستساهم هذه الاتفاقية في تعزيز جودة الحياة الحضرية وتحسين سهولة التنقل في هذه المناطق. وبصفتنا الشركة الرائدة في مجال تشغيل مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين، سنواصل الاستفادة من قدراتنا التشغيلية الفريدة لاقتناص فرص شراكة مماثلة وجذابة في المستقبل».

وبموجب شروط الاتفاقية الجديدة، ستتولى شركة باركن تشغيل وإدارة ما مجموعه 7456 موقفًا جديدًا للمناطق الخاصة التابعة للمطور، وذلك لفترة تعاقدية مدتها أربع سنوات 2024.

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