مركز «الهلال الأحمر» في العين يكرم العمال

المصدر: العين - وام

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نظم مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مدينة العين فعالية استهدفت فئة العمال. وقال الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير مركز الهيئة في العين: «نفذنا فعالية «نحن ممتنون» و«الأيادي الكادحة» لاستهداف فئة العمال عبر تقديم الدعم المعنوي لهذه الفئة وتكريمها مع إدخال الفرح والسرور عليهم، إضافة إلى رفع وعي المجتمع بهذه الفئة».

وقال سالم محمد بن ركاض العامري، رئيس جمعية الإمارات للسرطان: «شاركنا اليوم في الفعالية، لإبراز كيفية التعامل مع فئة العمال من خلال تشجيعهم وتكريمهم وتقدير الخدمات التي يقدمونها».

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