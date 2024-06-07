الإمارات ونيوزيلندا تبحثان العلاقات الثنائية

المصدر: أبوظبي - وام

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بحثت الجولة الثانية للمشاورات السياسية بين الإمارات ونيوزيلندا، التي استضافتها وزارة الخارجية في أبوظبي، أمس، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب النيوزيلندي طه ماكفيرسون، نائب وزير الخارجية لمجموعة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا بالإنابة.

ورحبت معالي لانا نسيبة بالتقدم المحرز في العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمارات خاصة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة.

وأشارت إلى النمو السنوي في التجارة غير النفطية منذ عام 2019 بين الدولتين والذي يزيد على 50%، وألقت الضوء على العوائد الهائلة على البلدين بعد اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى فرص تعزيز العلاقات الثنائية، من خلال الجهود المشتركة في مختلف المجالات كالتغير المناخي والدفاع والتعاون متعدد الأطراف.

وناقشت دولة الإمارات ونيوزيلندا التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة لا سيما الحرب في قطاع غزة، وأهمية الجهود الدبلوماسية المشتركة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووضع خطة شاملة لتحقيق حل الدولتين.

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