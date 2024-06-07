سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى الحاكمة العامة لاتحاد سانت كيتس ونيفيس

المصدر: باستير - وام

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قدم هزاع أحمد خميس الكعبي، أوراق اعتماده إلى مارسيلا ليبورد الحاكمة العامة لاتحاد سانت كيتس ونيفيس، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات غير مقيم، وذلك خلال المراسم الرسمية التي جرت بمقر الحكومة في العاصمة باستير.

ونقل الكعبي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامتها وتمنياتهم لبلادها وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبها، حمّلت الحاكمة العامة لاتحاد سانت كيتس ونيفيس، السفير، تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمنياتها للإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وتمنّت للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته، أعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل الإمارات لدى اتحاد سانت كيتس ونيفيس، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين. جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين، وبحث سبل تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

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