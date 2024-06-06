"برنامج دبي للطلبة المتميزين" يفتح باب التسجيل للطلبة من الصف الأول

المصدر: البيان

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حرصاً على منح المزيد من الفرص التعليمية المتميزة للطلبة الإماراتيين، وتجاوباً مع طلب أولياء الأمور؛ فتح "برنامج دبي للطلبة المتميزين" باب التسجيل للطلبة من الصف الأول أو ما يعادله بالمناهج الأخرى، ولجميع المراحل المُدرجة حتى 14 يونيو الجاري.

يأتي هذا البرنامج ثمرة تعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، في إطار أجندة دبي الاجتماعية 33، لتوفير فرص تعليمية عالية الجودة للطلبة الإماراتيين المتميزين، حيث أبرمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية ومؤسسة صندوق المعرفة حزمة من الاتفاقيات مع مجموعة من أفضل المدارس الخاصة بدبي التي تقدم عدداً من المناهج التعليمية المعترف بها دولياً.

ويسعى البرنامج إلى تقديم الدعم للطلبة الإماراتيين في مختلف المراحل الدراسية، ممن أظهروا تفوقاً دراسياً وإمكانات قيادية والتزاماً قوياً بمواصلة مسيرتهم التعليمية، وذلك من خلال توفير منحة دراسية تغطي 50% من رسومهم الدراسية في مدارس حاصلة على تقييم جيد فما فوق.

للتسجيل والحصول على مزيد من المعلومات حول شروط ومعايير القبول يرجى الضغط هنا

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