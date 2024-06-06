أحمد بن محمد: فخورون بالابتكارات الإماراتية والعربية وبالمشاريع الشبابية الفائزة بجائزة دبي للنقل المستدام

المصدر: البيان

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بارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، للفائزين بجائزة دبي للنقل المستدام ضمن دورتها الـ 13، التي استقطبت 170 مشاركة في مختلف فئاتها على مستوى المؤسسات والشركات والأفراد.

وعبر سموه عن الفخر بالابتكارات الإماراتية والعربية والمشاريع الشبابية التي نالت هذه الجائزة المرموقة، موجهاً الشكر إلى فريق هيئة الطرق والمواصلات على دورهم الرائد في تحفيز الابتكار واستشراف مستقبل قطاع النقل المستدام.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نبارك لجميع الفائزين بجائزة دبي للنقل المستدام ضمن دورتها الـ 13.. استقطبت الجائزة 170 مشاركة في مختلف فئاتها على مستوى المؤسسات والشركات والأفراد".

وأضاف سموه: "نشكر فريق هيئة الطرق والمواصلات على دورهم الرائد في تحفيز الابتكار واستشراف مستقبل قطاع النقل المستدام، وفخورون بالابتكارات الإماراتية والعربية والمشاريع الشبابية التي نالت هذه الجائزة المرموقة".

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