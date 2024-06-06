شركة باركن توسع نطاق أعمالها بإضافة ما يقارب 7500 موقف في 6 مناطق جديدة

المصدر: البيان

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أعلنت شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة")، وهي أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المدفوعة في إمارة دبي، عن توقيع اتفاقية حصرية لتشغيل مواقف المناطق الخاصة التابعة لمطور في ست مناطق تطويرية جديدة وحيوية بإمارة دبي.

أهم النقاط

• في إطار استراتيجية النمو أعمال الشركة، تم إضافة ما يقارب 7500 موقف جديد من مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين إلى محفظة الشركة في ست مناطق تطويرية حيوية بإمارة دبي.

• مع الأخذ بعين الاعتبار الشراكة المعلن عنها حديثًا، سيصبح إجمالي مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين والتي تدار من قبل شركتنا ما يقارب 17,500 موقف.

• رهنًا بالأعمال المدنية البسيطة، فمن المتوقع أن تتم مرحلة تشغيل وإدارة وتنظيم مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطور بشكل تدريجي مع نهاية يوليو 2024.

جاء ذلك في تصريح السيد محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن حيث قال: " يعد التوسع في اتفاقيتنا الجديدة لتشغيل مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطور اعترافاً على الجهود التي يبذلها فريق الإدارة العليا في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بشركة باركن، وذلك بعد الاكتتاب العام الأولي الناجح الذي شهدته شركتنا. وعلى الرغم من أن مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين المدفوعة تُشكل حاليًا أقل من 10% من إجمالي إيراداتنا، إلا أنها تُمثّل فرصة نمو حيوية لشركة باركن حيث تتيح لنا الفرصة لاستعراض تفوقنا التشغيلي والتبني المبتكر للتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية القوية، بالإضافة إلى قدرتنا المتميزة على الإدارة والتشغيل التي تعتبر من سمات شركتنا. لذلك، يسعدنا للغاية التعاون في هذا المشروع الحيوي، حيث سيستفيد ما يقارب 7,500 موقف في ست مناطق رئيسية في قلب دبي من خبرتنا الواسعة كمزود فعّال لحلول مواقف المركبات. وستساهم هذه الاتفاقية في تعزيز جودة الحياة الحضرية وتحسين سهولة التنقل في هذه المناطق. وبصفتنا الشركة الرائدة في مجال تشغيل مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين، سنواصل الاستفادة من قدراتنا التشغيلية الفريدة لاقتناص فرص شراكة مماثلة وجذابة في المستقبل."

بموجب شروط الاتفاقية الجديدة، ستتولى شركة باركن تشغيل وإدارة ما مجموعه 7,456 موقفًا جديدًا للمناطق الخاصة التابعة للمطور، وذلك لفترة تعاقدية مدتها أربع سنوات. مع مراعاة بعض الأعمال المدنية البسيطة، بما في ذلك تركيب عدادات المواقف واللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية والحواجز، حسب الضرورة، فمن المتوقع حالياً أن تتم مرحلة تشغيل وإدارة وتنظيم مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطور بشكل تدريجي مع نهاية يوليو 2024.

تقع المواقف الجديدة للمناطق الخاصة التابعة للمطور في ستة مناطق رئيسية في دبي، وستعمل من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 مساءً، من يوم الإثنين إلى يوم السبت. كما تمتلك شركة باركن، بصفتها مشغلة للمواقف الجديدة، الحق الحصري في فرض غرامات في حال عدم الامتثال لقوانين وأنظمة وقوف المركبات المعمول بها.

وكما أعلنت الشركة سابقًا، فقد كان من المتوقع انخفاض عدد مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين والتي يتم تشغيلها وإدارتها خلال النصف الأول من عام 2024 ما يقارب 17,800 إلى ما يقارب 10,000 موقف. وذلك بسبب تعديل شروط اتفاقية مع أحد المطورين في منطقة الصفوح، حيث يتم إعادة توزيع مواقف الساحات التي كانت تديرها وتشغلها شركة باركن سابقاً من قبل المطور لصالح المستأجرين. ومع ذلك، وبفضل الشراكة التي تم الإعلان عنها اليوم، ستساهم المواقف الجديدة في الحفاظ على عدد مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين عند مستويات مماثلة لنهاية عام 2023.

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