محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان مودي: نتطلع لمواصلة العمل لمصلحة بلدينا وازدهارهما

المصدر: (دبي - البيان)

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي بفوزه في الانتخابات الأخيرة، متمنياً له التوفيق في قيادة الهند نحو المزيد من التقدم والنماء. وقال سموه عبر منصة «إكس»: «أتطلع إلى مواصلة العمل معاً خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الإماراتية - الهندية الاستراتيجية وتحقيق أهدافنا التنموية المشتركة لمصلحة شعبينا».

وأعرب سموه في تدوينة عبر منصة «إكس» عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع مودي خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الإماراتية - الهندية الاستراتيجية وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة لمصلحة شعبي البلدين.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة مماثلة ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي بإعادة انتخابه لولاية ثالثة. وأعرب سموه عن ثقته بأن الهند تحت قيادته ستحافظ على تقدمها الاقتصادي وتواصل البناء على الإنجازات الرائعة، التي حققها في العقد الماضي، مضيفاً «ونتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقاتنا الثنائية في جميع مجالات التعاون من أجل المنفعة المتبادلة والازدهار».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى مودي بمناسبة إعادة انتخابه.

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