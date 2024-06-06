محمد بن زايد ومحمد بن راشد في اليوم العالمي للبيئة: حماية الأرض مسؤولية جماعية والاستدامة ضمان التقدم الحضاري

المصدر: (أبوظبي ــ البيان، وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن حماية كوكب الأرض مسؤولية جماعية عالمية، وأن استدامة البيئة هي استدامة للتنمية وضمان للتقدم الحضاري للبشر.

وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال استقباله في أبوظبي، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، عدداً من رواد الأعمال والشباب والمسؤولين المعنيين بمجال البيئة، على أن الإمارات تحرص على تعزيز الوعي بدور الأفراد والمجتمعات في مواجهة تحدي التغير المناخي. واطلع سموه خلال اللقاء على عدد من المبادرات البيئية والأفكار المبتكرة التي تسهم في تعزيز نهج الإمارات في الاستدامة.

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر منصة «إكس» التزام الإمارات بتنفيذ السياسات والخطط لحماية البيئة، مجدداً دعوة المجتمع الدولي للتعاون لتنفيذ كافة التعهدات في التوافق التاريخي الأخير في COP28. كما جدد دعوة الأجيال الشابة لبذل الجهود لضمان استدامة البيئة لأنها استدامة للتنمية وضمان للتقدم الحضاري للبشر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز