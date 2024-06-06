رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء الهند بفوزه بولاية ثالثة

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، بمناسبة فوزه بولاية ثالثة.

وقال سموه، في تغريدة على حسابه في منصة «X» أمس: «أهنئ الصديق ناريندرا مودي بفوزه في الانتخابات الأخيرة، متمنياً له التوفيق في قيادة الهند نحو المزيد من التقدم والنماء.. أتطلع إلى مواصلة العمل معاً خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الإماراتية الهندية الاستراتيجية وتحقيق أهدافنا التنموية المشتركة لمصلحة شعبينا».

برقيتان

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند.

إنجازات

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه في منصة «X» أمس: «تهانينا لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على إعادة انتخابه التاريخية لولاية ثالثة، ونحن على ثقة من أن الهند تحت قيادته، ستحافظ على تقدمها الاقتصادي وتواصل البناء على إنجازاته الرائعة التي حققها في العقد الماضي، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقاتنا الثنائية في جميع مجالات التعاون من أجل المنفعة المتبادلة والازدهار».

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