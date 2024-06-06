«الشؤون الإسلامية» و«مجلس الإفتاء» ينظمان ملتقى حجاج الإمارات

المصدر: أبوظبي- وام

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نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة على مدار يومي 4 و5 يونيو الحالي، وبالتعاون مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، «ملتقى حجاج الإمارات.. معاً نروي محطات الحج الإيمانية».

وتضمن الملتقى العديد من الفعاليات والندوات والمحاضرات والورش التفاعلية ومقاطع مرئية تجسد رحلة الحج، بالإضافة إلى استعراض للأرشيف التاريخي والوطني لدولة الإمارات في الحج، وجهود القيادة الرشيدة في خدمة الحجاج.

حضر الملتقى عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين في الهيئة وممثلين للجان المشاركة في بعثة الحج الرسمية وأصحاب حملات الحج وحجاج الدولة لهذا الموسم.

وأكد معالي العلامة عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، أن الملتقى مناسبة للتعرف على معاني هذه الرحلة المباركة ومقاصدها وأهدافها.

وقال إن الحج شعيرة عظيمة تجسد قيم التسامح والمساواة وتجاوز الخلافات بين جميع المسلمين على اختلاف أجناسهم ولغاتهم ومكانتهم المجتمعية، الذين يجتمعون على هذه البقعة المباركة، ويشكلون لوحة إنسانية حضارية ونموذجاً رائعاً في التعاون والتكاتف والمودة تعكس جمال وعظمة الإسلام. بدوره، نقل الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في كلمته للحضور ولحجاج الدولة، تحيات قيادة الدولة الرشيدة والتمنيات لهذا الملتقى ولحجاج الإمارات بالتوفيق.

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