53 شاباً من 16 دولة في ورش «القيادات الإعلامية العربية الشابة»

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد الأسبوع الثالث من النسخة السادسة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، الذي ينظمه مركز الشباب العربي وتختتم أعماله اليوم، بمشاركة 53 شاباً وشابة من 16 دولة عربية، بسلسلة من الورش التخصصية، قدمتها مؤسسة «تومسون رويترز فاونديشن» في المركز.

وناقشت الورش العديد من القضايا حول المبادئ الأساسية للعمل الصحافي، وأدوات التنفيذ، وأخلاقيات العمل، وأساسيات السرد القصصي للوسائط المختلفة، وقوة رواية القصص، وآليات وأدوات جمع الأخبار إلكترونياً، والأخلاق المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي، بجانب تعريف المشاركين بأدوات التحقق عبر الإنترنت لمكافحة المعلومات المضللة، ومهارات إجراء المقابلات، وتخطيط المشاريع ولوحات القصص الصحافية، والعلامة الشخصية وتوزيع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، ومهارات العرض عبر الذكاء الاصطناعي.

واستعرض المدرب الإعلامي، عيسى مبارك، القواعد المطلقة للصحافة في «رويترز»، وقدم ندوة حول أساسيات السرد القصصي لمختلف الوسائط.

من جهتها، قدمت المدربة الإعلامية، داليا عشماوي، ندوة حول قوة السرد القصصي، وركزت على تطوير مهارات المقابلة الصحافية في ندوة شاملة، تلتها تمارين عملية لتطبيق هذه المهارات، كما قدمت ندوة حول مهارات العرض والذكاء العاطفي.

بدورها، خصصت المدربة الإعلامية، رانيا المالكي، جلسة عن صحافة الحلول، والتي تقوم على تقديم تجارب ناجحة وحلول من المختصين للمشكلات الاجتماعية والتركيز على الأزمات العالمية الكبيرة، وتلى ذلك ورشة عمل جماعية لتطبيق المفاهيم بشكل عملي. في السياق، قدم المدرب الإعلامي، فادي رمزي، ورشة لتعليم المشاركين كيفية جمع الأخبار الرقمية بفعالية، وندوة حول جمع هذه الأخبار وأدوات التحقق عبر الإنترنت.

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