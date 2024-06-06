تعاون محاكم دبي و«العليا للتشريعات» لتطوير الهيكل التشريعي

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت محاكم دبي، مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، بهدف تعزيز التعاون والتكامل في مجال تطوير الهيكل التشريعي، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام القضائي، ولدعم المنظومة القانونية في إمارة دبي ورفع مستوى الأداء القانوني والمؤسسي، وتعزيز الكفاءة والاستجابة السريعة للتحديات القانونية.

ووقع الاتفاقية كل من الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وأحمد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، بحضور عدد من القضاة والمسؤولين.

وتهدف المذكرة إلى دعم وتعزيز وتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فاعل، بما يكفل النهوض بهذه العلاقات وتطويرها بشكل مستمر، وإرساء دعائم التعاون المشترك، واتباع جميع السبل التي تكفل رفع مستوى الأداء القانوني والمؤسسي والبحثي، وتحقيق التكامل في علاقات الشراكة بينهما.

وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، أن توقيع مذكرة التفاهم تعكس التزامنا المشترك بتعزيز العدالة والشفافية في نظامنا القضائي، لتطوير الهيكل التشريعي في إمارة دبي وتحقيق العدالة الناجزة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز قدراتنا القضائية وتحسين المنظومة التشريعية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن المحاكم ستعمل لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز التكامل مع اللجنة العليا للتشريعات، بحيث يكون لهذا التعاون أثر إيجابي على المجتمع والقطاع القضائي في الإمارة، وتحقيق نتائج ملموسة من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق يدعم تعزيز التعاون بينهما، من خلال برنامج بحثي مقترح من اللجنة العليا للتشريعات، بهدف تحقيق أقصى استفادة من المجهودات القضائية في تطوير المنظومة التشريعية في الدولة وإمارة دبي.

وأعرب أحمد بن مسحار، عن سعادته بإبرام مذكرة التفاهم مع محاكم دبي، والمضي قدماً في تطوير التعاون الثنائي بما ينعكس إيجاباً على المنظومتين التشريعية والقضائية في إمارة دبي بوجه خاص ودولة الإمارات بوجه عام، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تجسد حرص الجانبين على إرساء دعائم شراكة تفضي إلى الارتقاء بالأداء القانوني.

وأوضح بن مسحار، أن اللجنة العليا للتشريعات تولي أهمية كبيرة لتطوير تعاونها وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات المعنية، إيماناً بأهمية تضافر الجهود في تحقيق رؤية اللجنة المتمثلة في تطوير تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل، دعماً للمسيرة التنموية الطموحة لإمارة دبي.

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