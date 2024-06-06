«العليا للتشريعات» تنظم اللقاء السنوي للرقابة التشريعية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، اللقاء السنوي للرقابة التشريعية 2024، تحت عنوان «نحو تحقيق امتثال تشريعي فعال»، بحضور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، وكوادر اللجنة، وممثلين عن الجهات الحكومية الخاضعة للرقابة التشريعية، والمشاركة في برنامج دبي للتميز الحكومي.

وأكد أحمد بن مسحار، أن الجهات الحكومية تضطلع بدور محوري في إرساء ثقافة الامتثال على الصعيدين المؤسسي والمجتمعي، عبر تقديم أنموذج يحتذى به في تطبيق مفهوم الامتثال التشريعي، ضمن مختلف نواحي عملها. وأوضح أن مستوى الامتثال يعتبر معياراً رئيساً لتقدم الدول ونهضة المجتمعات وكفاءة منظومات العمل الحكومي.

وأشار بن مسحار، إلى أن اللقاء السنوي للرقابة التشريعية، شكل منصة لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، ومناقشة الأدوات والآليات الكفيلة بتعزيز الامتثال التشريعي، بما يسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، والارتقاء بكفاءة ومرونة العمل الحكومي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز