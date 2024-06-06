«أبوظبي للتقاعد» يقدم خدماته في مراكز التواجد البلدي

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد، البدء في تقديم خدماته للمتعاملين عبر مراكز التواجد البلدي، بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي، اعتباراً من يونيو الجاري.

ويأتي ذلك في إطار جهود الصندوق لتوسيع نطاق تقديم خدماته، وتحسين تجربة المتعاملين وضمان حصولهم على خدمات التقاعد بسهولة ويسر وبلا جهد، وانطلاقاً من دور مراكز التواجد البلدي في دعم العمل الحكومي المشترك وإدارة احتياجات المواطنين، بالتعاون مع الشركاء في مدينة أبوظبي.

ومن المقرر أن يقدم الصندوق جميع خدمات التقاعد لفئات المتعاملين من المؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين، في مركزي التواجد البلدي بمدينتي خليفة وبني ياس كمرحلة أولى، من خلال تكليف فريق من ممثلي إسعاد المتعاملين التابعين للصندوق بالتواجد في المقرين على مدار اليوم وخلال أوقات العمل الرسمية للصندوق من السابعة والنصف صباحاً وحتى الثالثة عصراً، ومن السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً أيام الجمعة.

ويستمر الصندوق في تقديم خدماته عبر منصة «تم» وجميع مراكز إسعاد المتعاملين.

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