منتدى "Future Now Squared" يبحث سبل"تصفير البيروقراطية الحكومية"

المصدر: وام

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عقدت "إي آند إنتربرايز" اليوم منتدى "Future Now Squared" في أبوظبي، المنصة الحوارية المخصصة لتعزيز التعاون ودفع الابتكارات التكنولوجية في دولة الإمارات وخارجها بحضور أكثر من 150 ممثلاً حكوميا.

جمع الحدث الأول من نوعه نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء الشركات لبحث تصفير البيروقراطية الحكومية وتطرق إلى أهمية الحد من الإجراءات البيروقراطية لتبسيط العمليات الحكومية وتعزيز كفاءتها، ودور "إي آند إنتربرايز" في دعم رؤية دولة الإمارات الطموحة في الوصول إلى حوكمة تقدمية خالية من أي عوائق بيروقراطية.

وألقى سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات الكلمة الرئيسية في المنتدى، وشدد على أهمية الحلول المصمّمة لتعزيز جودة الخدمات للأفراد في تحويل العمليات والخدمات التجارية، إذ يساعد هذا النهج في ضمان تحقيق تطورات تكنولوجية يسهل استخدامها والوصول إليها فضلاً عن دورها الوظيفي في تحقيق التقدم التكنولوجي.

وأشار إلى أن هذا النهج يؤثر على التبادل الآني للبيانات والقرارات المتخذة بالاستناد إلى التحليل الدائم للبيانات، ما يحدث قفزة نوعية في تقديم الخدمات والعمليات التجارية لعقود قادمة، وسيشهد المستقبل وجود منظومة رقمية متصلة تجمع بنحو سلس وآمن جميع قطاعات المجتمع، ما يعزز تقديم الخدمات للأفراد والشركات في مختلف أنحاء الدولة.

وأضاف سعادته: “ نسعى دوماً لأن تكون حكومة دولة الإمارات الأكثر كفاءة في العالم والأفضل في تقديم الخدمات لجميع قطاعات المجتمع ويستند تقييمنا لأي مشروع تحول رقمي في المقام الأول على مدى تأثيره الآني على المجتمع، من حيث تبسيط الخدمات للأفراد وخلق بيئة داعمة تحفز الشركات على المزيد من النمو والازدهار”.

من جانبه قال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لـ "إي آند إنتربرايز" : “ نشهد حالياً حقبة جديدة في الحوكمة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار لتحفيز الكفاءة والشفافية والاستجابة في الخدمات الحكومية، وهو ما يدفعنا لمواصلة الالتزام بدعم الحكومات في هذه الرحلة الهامة كشريك موثوق به، من خلال خدماتنا وحلولنا المبتكرة التي تمكّن الحكومات من تبسيط عملياتها والارتقاء بمعايير تقديم الخدمات”.

بدوره أكد راجي مجدي النائب الأول للرئيس في المبيعات المؤسسية في "إي آند إنتربرايز" الاستعداد للتعاون مع الجهات الحكومية ودعمها في مبادرة "تصفير البيروقراطية الحكومية"، من خلال مشاركة خبراتها إلى جانب حلولها المبتكرة المصممة لمعالجة التحديات التي قد تواجه تحديث طرق تقديم الخدمات الحكومية للأفراد.

وشدد المنتدى على قيمة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، من خلال وضع الإطار المرجعي للمبادرات المستقبلية بهدف تحسين الكفاءة الحكومية وتعزيز جودة حياة المواطنين.

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