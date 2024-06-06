«صحة أبوظبي» توقع مذكرة تفاهم لتطوير العلاج الجيني لأمراض الشبكية الوراثية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع «أوبوس جينيتكس»، الشركة المتخصصة في العلاجات الجينية وتطويرها لأمراض الشبكية الوراثية. وبموجب التعاون، سيعمل الطرفان على تسريع جهود تطوير علاجات جينية واعدة للمرضى الذين يعانون من أمراض الشبكية الوراثية النادرة في دولة الإمارات.

وتعد أمراض الشبكية الوراثية مسبباً رئيسياً لفقدان البصر في مختلف أنحاء العالم، وتؤثر على ما يقرب من 5% من سكان منطقة الخليج، مما ينعكس بشكل كبير على حياة المرضى وأسرهم ومجتمعاتهم. ومن خلال الاستفادة من الوصول إلى البيانات الفريدة وإمكانات برنامج الجينوم الإماراتي الرائد عالمياً والخبرات التي تتمتع بها «أوبوس جينيتكس» في العلاج الجيني في المرحلة السريرية، يتطلع الطرفان إلى استكشاف إمكانية إجراء وتسريع الاختبارات قبل السريرية والتجارب السريرية للمرضى الذين يعانون من أمراض الشبكية الوراثية في أبوظبي والمنطقة.

وبحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في «صحة أبوظبي»، والدكتور بن يركسا، الرئيس التنفيذي لشركة أوبوس جينيتكس.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي: «في ظل ما تتمتع به أبوظبي من تنوع سكاني فريد، وإمكاناتها المتميزة في علم الجينوم، استطاعت أن تعزز مكانتها لتصبح وجهة مهمة لتجارب العلاج الجيني».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز