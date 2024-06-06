«الصحة» تراجع استراتيجية استشراف مستقبل البحوث

المصدر: دبي - البيان

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راجعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، استراتيجية استشراف مستقبل البحوث الصحية على مستوى الدولة، خلال ورشة في ديوانها العام بدبي مع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف الجهات الصحية والمؤسسات الأكاديمية بالدولة، بالتعاون مع فريق استشاري من معهد ستانفورد للبحوث في الولايات المتحدة الأمريكية.

وافتتح الورشة الدكتور سالم الدرمكي، مستشار معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، بحضور خبراء وممثلين عن الهيئات الصحية الحكومية والخاصة، إلى جانب أساتذة وباحثين من عدد من المؤسسات الأكاديمية بالدولة.

واستعرضت الورشة تقييم الوضع الراهن للبحوث الصحية في الدولة، ومدى تحقيقها للأهداف الاستراتيجية المرسومة، فضلاً عن استشراف التحديات والتوجهات المستقبلية في هذا المجال الحيوي.

وتركزت جلسات العمل على مراجعة شاملة لدراسة استراتيجية استشراف المستقبل للبحوث الصحية، بما في ذلك الأولويات البحثية والسياسات والإجراءات التنظيمية، ودراسة تحليل الواقع الحالي بالدولة، عبر مناقشات تفاعلية لتقييم السيناريوهات المتعلقة بالاستراتيجية وترتيب أولوياتها، وذلك بهدف تحديثها وفقاً للمستجدات العلمية والتكنولوجية، ومواءمتها مع احتياجات المجتمع على المدى البعيد.

وأوضح الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة، أن الاستراتيجية الجديدة للبحوث تتضمن الاتجاهات المستقبلية لها، واستخلاص نتائج مقارنات معيارية مع دول رائدة، بهدف تحسين السياسات الفعالة في مجموعة متنوعة من المواضيع المهمة، بدءاً من تعزيز البحوث المتصلة بالأمراض المزمنة والأوبئة، وصولاً إلى بحوث تطبيقات التكنولوجيا والابتكارات الحديثة.

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