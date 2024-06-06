«أوقاف دبي» تمنح «كبابي» علامة دبي للوقف

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، متمثلة بإدارة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة «علامة دبي للوقف»، لمطعم «كبابي» تقديراً لمشاركته في مبادرة مجتمعية مبتكرة وتخصيص مبلغ من عوائد المطعم لدعم المبادرات الخيرية.

وتقوم مبادرة مطعم كبابي على تخصيص درهم من كل وجبة طعام، لدعم العمل الوقفي والمبادرات المجتمعية والمشاريع الخيرية التي تطلقها المؤسسة، وتفعيل دور المطعم في المسؤولية المجتمعية. وكان مطعم كبابي من أوائل المشاركين في المبادرة المجتمعية «بالعافية والبركة» التي أطلقتها «أوقاف دبي» بهدف تفعيل دور المسؤولية المجتمعية لأصحاب المطاعم وشركات الضيافة، من خلال تخصيص المطاعم وشركات الضيافة درهم أو أكثر عن كل وجبة طعام أو خدمة ضيافة يقدمونها، للمساهمة في إنشاء أوقاف يعود ريعها إلى تعليم الطلبة المعوزين وعلاج المرضى المحتاجين، وتمكين أصحاب الهمم ومساندة الأرامل ورعاية الأيتام ودعم مختلف أوجه الخير في المجتمع.

وأثنى علي محمد المطوع، الأمين العام للمؤسسة، على مساهمة المطعم ومشاركته في المبادرات المجتمعية التي تطلقها المؤسسة بهدف إتاحة المجال للمطاعم في أداء دورها الإنساني في المجتمع، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود بين المؤسسة ومختلف الجهات والشركات الفاعلة في المجتمع لدعم قطاعات العمل الإنساني، وتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة.

من جهتها، ثمنت زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة مشاركة «كبابي» في العمل الوقفي المبتكر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز