13.5 مليار درهم قيمة طلبات الدعم السكني في الشارقة منذ 2011

المصدر: وام

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أظهرت بيانات دائرة الإسكان بالشارقة أن إجمالي الدعم السكني لمشروعات الإسكان بلغ 13 ملياراً و500 مليون درهم استفاد منها 13 ألفاً و474 مستفيداً منذ تأسيس الدائرة في العام 2011.

وتوزع إجمالي الدعم السكني على المنح المقدمة من الدائرة والتي وصلت إلى 6930 منحة، بينما وصل إجمالي عدد القروض إلى 6544 قرضاً.

وأكد المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس الدائرة، خلال لقاء «تواصل» الذي نظمه نادي الشارقة للصحافة، أمس، بمقر الدائرة حرص الدائرة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتسريع وتيرة الاستفادة من الدعم السكني، وتسخير جميع طاقاتها لتلبية الاحتياجات الإسكانية المقدمة لمواطني الإمارة.

من جانبه أكد طارق علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أهمية مبادرات «الدائرة» وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة لتوفير الاستقرار السكني للأسر المواطنة والحياة الكريمة، مشدداً على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والإعلام كونه شريك البناء والتنمية.

وأوضح الدكتور أحمد النقبي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في دائرة الإسكان، أن استحقاق القروض يكون لأصحاب الدخل الذي يوازي 25 ألف درهم فأكثر، بينما يتم صرف المنح لمن يقل دخله عن هذا المبلغ.

وتطرق إلى مبادرة الإسكان المؤقت التي تختص بتقديم المساعدات الإيجارية، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين منها وصل إلى 5897 أسرة، منوهاً بجهود الدائرة التي أثمرت تبني عدة مشروعات متميزة، إذ تشمل مدينة الشارقة مشروع ضاحية مهذب، الذي يعد من أحدث المشاريع السكنية التي أُعلن عنها مؤخراً، وتشمل الضاحية مشروع القطينة 1 السكني، ويضم 362 مسكناً، ويجري العمل حالياً على مشروعين آخرين، أحدهما مشروع القطينة 3 والذي يضم 429 مسكناً، فيما يضم مشروع مجمع الشنوف 4 549 مسكناً، كما تشمل مدينة الشارقة مجمع الوحدات السكنية المصغرة الذي يضم 24 مسكناً للأسر غير المتنامية من فئات كبار السن والأرامل والمطلقات.

واستعرض لقاء (تواصل) مشاريع المنطقة الشرقية ومنها مجمع الحراي السكني في مدينة خورفكان الذي يعد من أبرز المشاريع من حيث عدد الوحدات السكنية التي تنفذها الدائرة في المنطقة الشرقية.

ويتضمن المشروع 48 مسكناً، فيما يتواصل العمل بمرحلته التالية التي تضم 329 مسكناً بواجهات متعددة.

وتضم مدينة خورفكان مشروع النحوة السكني، والذي يشمل 16 مسكناً وجارٍ العمل على تنفيذ مشروع مجمع البطحاء 1 السكني، والذي يضم 81 مسكناً ومجمع الوحدات السكنية المصغرة الذي يضم 16 مسكناً تم تخصيصها للأسر غير المتنامية.

فيما يضم مشروع مجمع الساف السكني في مدينة كلباء 424 مسكناً بواجهات عصرية متنوعة، ويعد من أبرز المشاريع الإسكانية في المدينة، ويستهدف تصميمه تسهيل حياة أفراد المجتمع بشكل متكامل.

وتضم مدينة كلباء مشروعين آخرين أحدهما مشروع مجمع المهتدي السكني الذي يشمل 31 مسكناً، والآخر مشروع القليعي السكني ويضم 24 مسكناً.

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