5020 منشأة صحية مرخصة تمارس عملها في دبي

المصدر: دبي- البيان

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كشف تقرير حديث لهيئة الصحة بدبي عن نمو متسارع في عدد المنشآت الصحية في الإمارة خلال الربع الأول من العام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما كشفت الإحصاءات التي أوردها التقرير عن ارتفاع عدد المهنيين الصحيين العاملين في القطاع الصحي بدبي، الأمر الذي يسهم بشكل فاعل في تعزيز القدرة التنافسية للمنظومة الصحية بدبي، ويعمل على تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33»، كذلك أجندة دبي الاجتماعية 33، الرامية للوصول إلى المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية.

وتؤكد الإحصاءات التي أوردها التقرير ريادة المناخ الاستثماري في القطاع الصحي بدبي، والبنية التحتية والتقنية المتطورة، إلى جانب حزمة التسهيلات ومقومات النجاح التي توفرها الإمارة للقطاع الصحي، هو ما زاد من سرعة ووتيرة نمو المنشآت الصحية، وشجع على توسعها وتنوعها وانتشارها.

جهود مستمرة

وتعكس الزيادة في عدد المنشآت الصحية والعاملين فيها من المهنيين الصحيين، حجم النمو المتسارع للقطاع الصحي في دبي، والذي يعد من أكثر القطاعات تطوراً وتقدماً، كما تعكس الأرقام الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي وجهودها المستمرة لتشجيع الاستثمار الصحي في الإمارة، وتهيئة البيئة الداعمة والملائمة والمحفزة له، وذلك ضمن التزامها بتوفير خدمات صحية متطورة ومستدامة وذات جودة عالية تلبي احتياجات السكان خلال المرحلة المقبلة.

وتفصيلاً، ارتفع عدد المنشآت الصحية التي قامت هيئة الصحة في دبي بترخيصها خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ رخصت الهيئة أكثر من 150 منشأة صحية بزيادة قدرها 9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي للمنشآت الصحية المرخصة في دبي والممارسة لعملها في الإمارة إلى 5020 منشأة صحية، فيما بلغ عدد المنشآت الصحية التي تم تجديد ترخيصها خلال الربع الأول من العام الجاري 1122 منشأة صحية.

كما بلغ عدد المهنيين الصحيين الذين تم ترخيصهم خلال الربع الأول من العام الجاري 800 مهني صحي، بمعدل زيادة قدره 7 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي للمهنيين الصحيين المرخصين في الإمارة حتى نهاية الربع الأول من العام 2024 إلى 59509 مهنيين صحيين، فيما بلغ عدد المهنيين الصحيين الذين تم تجديد تراخيصهم خلال الربع الأول من العام ذاته إلى 12,319 مهنياً صحياً.

ووفقاً للتقرير، فقد قامت هيئة الصحة بدبي خلال الربع الأول من العام 2024 بترخيص 64 عيادة خارجية، و2 مستشفى، و49 صيدلية، و17 مركز بصريات، و2 مختبر، و3 مراكز متقدمة للتشخيص الإشعاعي، و11 مركز رعاية صحية منزلية، وغيرها من المنشآت الصحية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للمرضى والمتعاملين بشكل عام.

كما أظهر التقرير أن عدد الأطباء المرخصين في الإمارة حتى نهاية مارس الماضي وصل إلى 13370 طبيباً، فيما وصل عدد أطباء الأسنان إلى 4162، والتمريض والتوليد إلى 23134، والطب التكميلي والبديل 474، ومراكز الطب المساند 18767 مركزاً.

وجهة مثالية

وقال الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي: «إن الأرقام والإحصاءات المرتفعة التي كشف عنها تقرير الهيئة، تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الإمارة كوجهة مثالية للاستثمار الصحي، وتؤكد قدرتها التنافسية وقوة ومتانة بنيتها التحتية، والتشريعات المنظمة لقطاعها الصحي، كما تعكس الجهود المستمرة التي تقوم بها الإمارة ممثلة بهيئة الصحة بدبي لتعزيز منظومة الرعاية الصحية، وتحقيق التنمية المستدامة في المجال الطبي».

وأضاف الدكتور الملا: «تولي هيئة الصحة بدبي اهتماماً بالغاً لدعم وتحفيز القطاع الطبي الخاص، إيماناً منها بدوره الفاعل والحيوي كشريك استراتيجي للقطاع الحكومي في تحقيق المستهدفات المستقبلية، والارتقاء بالخدمات الصحية واستدامتها، وتوظيفها لخدمة وتعزيز صحة مواطني ومقيمي وزوار الدولة بشكل عام، وإمارة دبي على وجه الخصوص، وهو ما يعزز مكانة الإمارة كوجهة مثالية للرعاية الصحية على المستوى الإقليمي والعالمي».

حزمة تسهيلات

وفيما يتعلق بحزمة التسهيلات التي تقدمها حكومة دبي لتحفيز الاستثمار الصحي، استعرض المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، مجموعة من تلك التسهيلات ومنها: أتمتة وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الطبية، من خلال نظام التراخيص الإلكتروني «شريان»، وتوظيف التقنيات الحديثة لجعل النظام أكثر مرونة وفاعلية واستجابة لمتطلبات واحتياجات المتعاملين والمستثمرين على مدار الساعة، بما في ذلك المهنيون الصحيون والعاملون في قطاع الرعاية الصحية بشكل عام.

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